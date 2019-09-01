Эксперт ТК Футбол: Динамо с такой игрой может не выйти из группы ЛЕ

Новости спорта:Экс-наставник Динамо Йожеф Сабо раскритиковал нынешний футбол Динамо.

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перспектив киевлян в групповом этапе Лиги Европы:

"Среди соперников некого выделять и некого исключать. Не скажу, что это очень сильные команды. Группа ровная и с ними можно играть. С Мальме и Копенгагеном мы уже играли.

«Динамо» по силам занять первое место в этом квартете, но с такой игрой киевляне могут и не пройти дальше — тыр-пыр и обратно. Все назад, даже мяч принимают спиной к воротам соперника. Это меня не устраивает, я так не учил, когда был тренером.

Мы уже тогда играли в атакующий, агрессивный футбол. А сейчас такого нет", - заявил Сабо.