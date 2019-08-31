"Я профессионал": Лукаку ответил Невиллу

Новости спорта:Лукалу ответил легендарному защитнику МЮ, который обвинил его в недостаточной работе над собой.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку, перешедший в итальянский клуб из Манчестер Юнайтед, ответил на слова экс-игрока «красных дьяволов» Гари Невилла.

Рранее Невилл раскритиковал Лукаку за лишний вес и обвинил в не профессионализме.

"Не сомневайтесь в моём профессионализме. Я живу этой игрой. Делаю всё, чтобы развиваться. Гари Невилл может критиковать мою физическую форму, но он никогда не должен говорить о моём профессионализме и что я недостаточно усердно работаю", — приводит слова Лукаку Goal.com.

Трансфер 26-летнего нападающего "красных дьяволов" обошёлся миланскому клубу в € 65 млн.

Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с Интером футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.