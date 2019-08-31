Зинченко рассказал о конкуренции в Ман Сити

Новости спорта:Александр Зинченко поделился впечатлениями о старте нового сезона АПЛ.

Фулбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился впечатлениями о старте нового сезона АПЛ, а также рассказал о конкуренции за место в старте.

"Мы хорошо начали: выиграли Суперкубок Англии и набрали семь очков в трех матчах. Конечно, это не то, чего мы хотели, но у нас все хорошо. Мы проделали хорошую работу.

Это будет длинный сезон. Все будут терять очки, я в этом уверен. Мы просто должны показывать в каждом матче, кто мы как команда.

Когда у вас один матч в неделю, у вас есть больше времени для обучения некоторым деталям. Этим мы и занимаемся. Все учатся друг у друга. Я уверен, что мы будем помогать друг другу в будущем", — сказал Зинченко официальном сайту "горожан".

В нынешнем сезоне Зинченко провел 3 матча в АПЛ, отдав 7 пасов под удар и сделав 6 отборов.