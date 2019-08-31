Фиорентина нацелилась на одного из лидеров Интера

Новости спорта:Фиалки продолжают работать над комплектацией состава.

Фиорентина заинтересована в трансфере полузащитника Интера Маттео Политано, сообщает gianlucadimarzio.com.

По информации источника, Фиалки готовы заплатить за игрока 30 миллионов евро. Контракт Политано с Интером рассчитан до до 2023 года.

Политано выступает за Интер с лета 2018 года. Прошлый сезон Маттео отыграл на правах аренды из Сассуоло, но в июне нерадзурри выкупили его контракт.

В прошлом сезоне в составе Интера Маттео Политано провел 48 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей и сделав 8 ассистов.

Этим летом Фиорентина уже подписала полузащитников Кевина-Принс Боатенга из Сассуоло, Эрика Пульгара из Болоньи и экс-игрока Баварии Франка Рибери, а также взяла в аренду еще одного игрока нероверди — защитника Поля Лиролу. Вчера команда Винченцо Монтеллы также усилилась экс-защитником Ювентуса Мартином Касересом.

Фиорентина в первом туре Серии А на своем поле проиграла Наполи (3:4). В следующем матче Фиалки на выезде сыграют против Дженоа.