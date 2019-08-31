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Президент УЕФА посетит Украину

Президент УЕФА посетит Украину
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Андрей Павелко сообщил, что Александер Чеферин вскоре приедет в Киев.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко анонсировал приезд в Киев высшего руководства УЕФА. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Главный футбольный функционер страны, который также является членом исполкома УЕФА, заявил, что президент континентального Союза словенец Александер Чеферин принял приглашение погостить в Украине в сентябре.

«Пользуясь случаем, пригласил руководство УЕФА во главе с Александером Чеферином посетить Киев в ближайшее время. И Александер подтвердил, что приедет в сентябре. До встречи в Украине», - написал Павелко.

Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Напомним, Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. На руководящей должности он сменил исполняющего обязанности президента Анхеля Марию Вильяра. Тот, в свою очередь, заменял Мишеля Платини в течение 11 месяцев.

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УЕФА, Андрей Павелко, Футбол, Новости спорта, Александер Чеферин.
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