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Тренер Сборной Литвы: Украина – команда с исполнителями мирового класса

Тренер Сборной Литвы: Украина – команда с исполнителями мирового класса
18:13 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вальдас Урбонас назвал матч с Украиной грандиозным событием для литовского футбола.

Совсем скоро сборные Украины и Литвы встретятся в рамках отбора на Евро-2020. Главный тренер балтийской команды дал комментарий, что он ждет от встречи с нашей командой.

"Сборную Литвы ожидает выдающийся матч. К нам в гости приезжает Украина – команда из игроков мирового класса, которые не нуждаются в представлении.

Я думаю, что это – событие для всего литовского футбола. Мы все с нетерпением ждем того дня, когда выйдем на поле. Все время думаю о том, как подобрать соответствующих игроков. Нужно попробовать все в игровых условиях, а не только на тренировках.

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Только проверка различных исполнителей в игре дает окончательную информацию. Мы попытались сыграть в пять защитников с Сербией, и надо признать, что это было ошибочным решением", – заявил он.

Матч состоится 7 сентября, в Литве.

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Сборная Украины, Евро-2020, Новости футбола, Вальдас Урбонас.
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