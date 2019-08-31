Тренер Сборной Литвы: Украина – команда с исполнителями мирового класса

Новости спорта:Вальдас Урбонас назвал матч с Украиной грандиозным событием для литовского футбола.

Совсем скоро сборные Украины и Литвы встретятся в рамках отбора на Евро-2020. Главный тренер балтийской команды дал комментарий, что он ждет от встречи с нашей командой.

"Сборную Литвы ожидает выдающийся матч. К нам в гости приезжает Украина – команда из игроков мирового класса, которые не нуждаются в представлении.

Я думаю, что это – событие для всего литовского футбола. Мы все с нетерпением ждем того дня, когда выйдем на поле. Все время думаю о том, как подобрать соответствующих игроков. Нужно попробовать все в игровых условиях, а не только на тренировках.

Только проверка различных исполнителей в игре дает окончательную информацию. Мы попытались сыграть в пять защитников с Сербией, и надо признать, что это было ошибочным решением", – заявил он.

Матч состоится 7 сентября, в Литве.