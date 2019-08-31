Александрия в Полтаве минимально обыграла Ворсклу

Новости спорта:"Александрия" победила в Полтаве "Ворсклу" в чемпионате Украины по футболу.

Футболисты "Александрии" в последний летний день обыграли в гостях "Ворсклу" (1:0) в 6-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги.

Голом на полтавском стадионе имени Алексея Бутовского на 23-й минуте отличился Дмитрий Шастал.

Ворскла — Александрия 0:1

Гол: Шастал, 23

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане — Петрович, Луизао, Габелок — Баенко, Коломоец (Хебай, 81), Артур.

Александрия: Панькив — Пашаев (Бабогло, 90), Бухал, Дубра, Лучкевич — Довгий, Гречишкин, Банада — Задерака (Протасов, 84), Третьяков, Шастал (Ситало, 63).

Предупреждения: Баенко, Петрович, Луизао — Шастал, Пашаев, Дубра.

В параллельной встрече "Днепр-1" одержал дома волевую победу (2:1) в матче с ковалевским "Колосом".

Голы: Александр Назаренко (58-я минута), Игорь Когут (90+3) - Евгений Морозко (18).

Сегодня также состоится игра чемпионата между "Львов" и "Мариуполем" (начало в 19.30, будет транслировать телеканал "Футбол-2").

Завершится 6-й тур в воскресенье, 1 сентября, матчами донецких "Олимпика" и "Шахтера" (17.00, "Футбол 2"), луганской "Зари" и киевского "Динамо" (19.30, "2+2").

Как информировало агентство, во вчерашней стартовой игре черниговская "Десна" и львовские "Карпаты" сыграли в безголевую ничью - 0:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 15 очков (после 5-ти игр), "Десна" - 11 (6), "Заря" - 10 (5), "Александрия" - 9 (6), "Днепр-1" - 8 (6), "Ворскла" - 7 (6), "Динамо" - 7 (4), "Колос" - 7 (6), "Львов" - 6 (5), "Карпаты" - 5 (6), "Мариуполь" - 4 (4), "Олимпик" - 1 (5).

Поединок 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.