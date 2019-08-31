Скачать
Суббота, 31.08.2019
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Александрия в Полтаве минимально обыграла Ворсклу

Александрия в Полтаве минимально обыграла Ворсклу
19:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:"Александрия" победила в Полтаве "Ворсклу" в чемпионате Украины по футболу.

Футболисты "Александрии" в последний летний день обыграли в гостях "Ворсклу" (1:0) в 6-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги.

Голом на полтавском стадионе имени Алексея Бутовского на 23-й минуте отличился Дмитрий Шастал.

Ворскла — Александрия 0:1

Гол: Шастал, 23

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане — Петрович, Луизао, Габелок — Баенко, Коломоец (Хебай, 81), Артур.

Александрия: Панькив — Пашаев (Бабогло, 90), Бухал, Дубра, Лучкевич — Довгий, Гречишкин, Банада — Задерака (Протасов, 84), Третьяков, Шастал (Ситало, 63).

Предупреждения: Баенко, Петрович, Луизао — Шастал, Пашаев, Дубра.

В параллельной встрече "Днепр-1" одержал дома волевую победу (2:1) в матче с ковалевским "Колосом".

Голы: Александр Назаренко (58-я минута), Игорь Когут (90+3) - Евгений Морозко (18).

Сегодня также состоится игра чемпионата между "Львов" и "Мариуполем" (начало в 19.30, будет транслировать телеканал "Футбол-2").

Завершится 6-й тур в воскресенье, 1 сентября, матчами донецких "Олимпика" и "Шахтера" (17.00, "Футбол 2"), луганской "Зари" и киевского "Динамо" (19.30, "2+2").

Как информировало агентство, во вчерашней стартовой игре черниговская "Десна" и львовские "Карпаты" сыграли в безголевую ничью - 0:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 15 очков (после 5-ти игр), "Десна" - 11 (6), "Заря" - 10 (5), "Александрия" - 9 (6), "Днепр-1" - 8 (6), "Ворскла" - 7 (6), "Динамо" - 7 (4), "Колос" - 7 (6), "Львов" - 6 (5), "Карпаты" - 5 (6), "Мариуполь" - 4 (4), "Олимпик" - 1 (5).

Поединок 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, ФК Ворскла, ФК Александрия, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
02 Усик прибыл в Лондон в патриотических гетрах (Видео)
03 Ломаченко - Кэмпбелл: опубликованы подробности контракта на бой
04 Британские журналисты попытались повторить трюки Ломаченко: что из этого получилось (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь