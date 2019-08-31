Ливерпуль добыл четвертую подряд победу и лидирует в АПЛ

Новости спорта:У команды Юргена Клоппа 4 победы в 4 матчах на старте сезона.

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт открыл нападающий «Бёрнли» Крис Вуд, отправив мяч в свои ворота на 33-й минуте. До свистка на перерыв преимущество мерсисайдцев увеличил форвард Садио Мане, отличившийся после передачи нападающего Роберто Фирмино. На 80-й минуте Фирмино довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал форвард Мохамед Салах.

Бернли — Ливерпуль 0:3

Голы: Вуд, 33 (в свои ворота), Мане, 37, Фирмино, 80

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон, Корк, Вествуд, Макнил — Барнс (Родригес, 73), Вуд

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 71), Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Фирмино, 85), Мане (Шакири, 85)

Победная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. Ранее команда Юргена Клоппа обыграла лондонский «Арсенал» (3:1), «Саутгемптон» (2:1) и «Норвич Сити» (4:1).

«Ливерпуль», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Бёрнли» (4) занимает 11-е место.