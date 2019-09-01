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"Парни творят историю": Клопп охарактеризовал 13-матчевую победную серию в АПЛ

"Парни творят историю": Клопп охарактеризовал 13-матчевую победную серию в АПЛ
13:23 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий наставник Ливерпуля доволен своими подопечными.

Юрген Клопп рассказал, что чувствует после победы над Бернли.

"Мы были великолепны. Было столько моментов после длинных передач, где шансы были 50 на 50, но мы хорошо реагировали на них. Моментами мы играли в очень, очень хороший футбол.

Нам немного повезло с первым голом, но мы сами создали такую ситуацию. Мы контролировали игру настолько, насколько это возможно.

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Мы были агрессивны, но не фолили. Игроки хорошо поработали. Бернли тоже неплохо играл, у нас были шансы в контратаках.

В такие моменты нужно быть готовым. Подобные игры – настоящее испытание концентрации. Ребята играли очень дисциплинированно. Линия защиты была невероятной.

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Когда я только пришел в команду, я сказал всем, что нам нужно творить собственную историю. И парни делают это неделя за неделей. У нас было непростое межсезонье, поэтому я не ожидал таких первых четырех туров", – цитирует Клоппа ВВС.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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