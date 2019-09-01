Соперник Шахтера в ЛЧ выставил за двери звездного защитника

Новости спорта:Мартин Шкртел не долго побыл напарником Руслана Малиновского

Как сообщает La Gazzetta dello Sport и еще целый ряд источников, защитник Аталанты Мартин Шкртел расторг контракт с клубом после трех недель с момента подписания.

По данным источника, словацкий футболист поссорился на тренировке с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, центрбек попал в заявку Аталанты на стартовый поединок Серии А против СПАЛа, но на поле так и не вышел.

Шкртел присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с Фенербахче. За "канареек" он выступал три предыдущих сезона, а до этого провел девять лет в Ливерпуле и четыре – в Зените.