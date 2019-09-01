Бывший капитан МЮ рад, что клуб покинули Лукаку и Санчес

Новости спорта:Рио Фердинанд считает, что уход Санчесу и Лукаку в Интер пойдет им на пользу.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд считает, что переходы Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в Интер пойдут на пользу его бывшему клубу.

"Ситуация этих игроков могла стать только хуже. Поэтому я доволен их уходом, потому что я начинаю видеть, какой облик Оле хочет придать команде.

Помню, в своем интервью в конце прошлого сезона он сказал, что хочет, чтобы его команда была в лучшей физической форме во всей лиге, упорно работала бы и желала здесь находиться.

Он задает тон общему делу, и это крайне важно для любого футбольного клуба. У тебя должен быть метод, философия или идеология того, как ты хочешь существовать. Если люди в это не вписываются — до свидания

Некоторые люди слишком долго думали, что Манчестер Юнайтед делает одолжение, содержа их здесь. Оле хочет изменить эту тенденцию, и он меняет ее своими решениями. Теперь игроки из этого состава будут держаться за свое место. В таких условиях раскрываются большие футболисты", — рассказал Фердинанд.