В Шальке прокомментировали будущее Коноплянки

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вероятнее всего останется в немецком Шальке.

Вероятнее всего, украинский легионер «Шальке» Евгений Коноплянка останется в команде как минимум до января.

В оставшиеся до закрытия трансферного окна часы руководство немецкого клуба не видит возможностей для ухода кого-либо из числа своих футболистов, в том числе и Коноплянки.

«Конечно, я не могу гадать, что произойдет. Но я не ожидаю, что кто-либо из футболистов покинет «Шальке» до закрытия окна», - заявил спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.

Напомним, в последние дни в прессе писали о возможном отъезде Коноплянки в Италию, где интерес к нему якобы проявляли «Сампдория» и «Рома».