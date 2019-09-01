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"Я не тактический догматик": бывший наставник Шахтера

"Я не тактический догматик": бывший наставник Шахтера
20:33 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Паулу Фонсека заявил, что для него главное выигрывать игры.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своими ожиданиями перед матчем 2-го тура Серии А против Лацио.

"В моей тренерской карьере мне пришлось испытать себя в различных дерби, и хотя римское — это нечто особенное, я готов и прекрасно понимаю, чего ждать от таких матчей. Люди считают Лацио фаворитом, но это только слова. Игра все покажет.

Манчини и Дзаппакоста готовы сыграть. Верету также имеет шансы выйти завтра в старте. А вот Спинаццола и Перотти все еще восстанавливаются от повреждений.

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Смоллинг? Он также в составе. Это опытный центрбек, у которого за спиной более 200 матчей за Манчестер Юнайтед, поэтому его характеристики соответствуют нашей команде. Он быстр и агрессивен, поэтому он может повысить уровень нашей команды.

Меня нельзя назвать тактическим догматиком. Я верю в свой стиль игры, мне нравится атакующий футбол, но главная цель – выигрывать матч. В зависимости от результатов мы можем изменить некоторые вещи в своей игре", - цитирует экс-наставника "Шахтера" Football-Italia.

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ФК Рома, ФК Лацио, Крис Смоллинг, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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