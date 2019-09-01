Вальверде - о провальном матче Барселоны против Осасуны

Новости спорта:Испанский специалист Эрнесто Вальверде прокомментировал поединок чемпионата Испании Барселоны против Осасуны.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал свое мнение о матче 3-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:2).

«Мы выступили не слишком хорошо. В первом тайме «Осасуна» повела в счете, а мы не могли добраться до их штрафной. Затем у нас появились шансы, но соперник действовал собранно. Нам не удавалось создавать опасность рядом с их воротами. Пропущенный гол поставил моя команду в непростую ситуацию.

Во второй половине мы взяли игру под контроль, вышли вперед, а потом пропустили с абсурдного пенальти. Мяч попал в руку Жерару Пике, но мой футболист не мог ничего поделать. Мы не можем позволить себе так упускать победу», – сказал Вальверде после игры.