Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Яркий бой Ломаченко в Лондоне (Фото, Видео)
Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

ПСЖ может подписать скандального форварда Интера

ПСЖ может подписать скандального форварда Интера
18:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Интера Мауро Икарди может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

Пари Сен-Жермен, как и Валенсия, хочет арендовать нападающего Интера Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.

Еще год назад в контракте Икарди была клаусула в 110 млн евро и его подписание считалось бы выгодной сделкой для европейских топ-клубов. Однако с тех пор форвард начал скандалить с Интером и сейчас даже не тренируется с командой.

Форвард хочет отсудить у "нерадзурри" полтора миллиона евро за нанесенный ему ущерб, а также получить право заниматься с первой командой клуба.

Ювентус нацелился на трансфер звездного "ветерана" Баварии

Контракт Икарди с Интером рассчитан до июня 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
04 Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь