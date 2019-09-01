ПСЖ может подписать скандального форварда Интера

Новости спорта:Аргентинский форвард Интера Мауро Икарди может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

Пари Сен-Жермен, как и Валенсия, хочет арендовать нападающего Интера Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.

Еще год назад в контракте Икарди была клаусула в 110 млн евро и его подписание считалось бы выгодной сделкой для европейских топ-клубов. Однако с тех пор форвард начал скандалить с Интером и сейчас даже не тренируется с командой.

Форвард хочет отсудить у "нерадзурри" полтора миллиона евро за нанесенный ему ущерб, а также получить право заниматься с первой командой клуба.

Контракт Икарди с Интером рассчитан до июня 2021 года.