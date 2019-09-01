Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Яркий бой Ломаченко в Лондоне (Фото, Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ

Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
18:57 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка Заря - Динамо.

Ключевой поединок игрового дня УПЛ - встречаются "Заря", которая сейчас идет на третьем месте, а также "Динамо", замыкающее топ-шестерку.

Заря - Динамо

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Громов, Будковский.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Арвеладзе, Белый, Лунев, Кабаев, Чайковский.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Кадири, Гармаш — Цыганков, Родригес, Де Пена.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Шепелев, Соль, Караваев, Шабанов, Беседин.

Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)

Это второй матч киевлян под руководством Алексея Михайличенко. Первый из них сложился скверно - "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком", причем вынуждено был отыгрываться. А теперь им предстоит соперник, который никак не слабее. Среди недели "Заря" потратила немало сил, достойно сыграла с "Эспаньолом", но не смогла пробиться в группу ЛЕ. Теперь придется переключиться на внутренние турниры.

Начало матча - 19:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Заря - Динамо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
04 Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь