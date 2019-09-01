Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка Заря - Динамо.

Ключевой поединок игрового дня УПЛ - встречаются "Заря", которая сейчас идет на третьем месте, а также "Динамо", замыкающее топ-шестерку.

Заря - Динамо

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Громов, Будковский.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Арвеладзе, Белый, Лунев, Кабаев, Чайковский.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Кадири, Гармаш — Цыганков, Родригес, Де Пена.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Шепелев, Соль, Караваев, Шабанов, Беседин.

Это второй матч киевлян под руководством Алексея Михайличенко. Первый из них сложился скверно - "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком", причем вынуждено был отыгрываться. А теперь им предстоит соперник, который никак не слабее. Среди недели "Заря" потратила немало сил, достойно сыграла с "Эспаньолом", но не смогла пробиться в группу ЛЕ. Теперь придется переключиться на внутренние турниры.

Начало матча - 19:30 по киевскому времени.