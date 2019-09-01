Скоулз: На пару лет Манчестер Юнайтед можно списывать

Новости спорта:Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз не верит в светлое будущее команды Сульшера.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз очень разочарован игрой «красных дьяволов» на старте нынешнего сезона. Напомним, что вчера подопечные Оле Гуннра Сульшера сыграли вничью 1-1 с «Саутгемптоном» и продлил свою безвыигрышную серию до трех игр.

«Из того, что мы увидели в субботу, можно почувствовать, что потребуется 3-4 хороших трансферных окна, прежде чем они доберутся до того места, на котором они хотят быть.

Этот «Юнайтед» очень далек от идеала. Я думаю, что нам придется практически списать эту команду на следующие два года. Полагаю, что пока Оле Гуннар не избавится от всех ненужных футболистов за 4-5 трансферных окон, «Юнайтед» будет позади «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма», - приводит слова Скоулза Goal.