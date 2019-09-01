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Голевая феерия в Ливерпуле: Эвертон переиграл Вулверхэмптон в 4-м туре АПЛ

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Голевая феерия в Ливерпуле: Эвертон переиграл Вулверхэмптон в 4-м туре АПЛ
18:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эвертон одержал победу над Вулверхэмптоном в поединке четвертого тура чемпионата Англии.

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Эвертон - Вулверхэмптон 3:2

Голы: Ришарлисон 5, Айуоби 12, Ришарлисон 80 - Саисс 9, Хименес 75

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин М., 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 8. Делф, 10. Сигурдссон Г.Т., 21. Гомеш А., 7. Ришарлисон, 17. Айуоби, 27. Кин

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу Руй, 5. Беннетт Р., 15. Боли, 16. Коуди, 29. Винагре, 32. Дендокер, 8. Невеш Р., 27. Саисс, 37. Траоре Ад., 9. Хименес Р., 10. Кутроне

Удаление: Боли 90+5

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Автором первого гола стал нападающий «Эвертона» Ришарлисон, отправивший мяч в ворота соперника на пятой минуте. «Вулверхэмптону» удалось быстро сравнять счёт благодаря точному удару полузащитника Ромена Сеса, но уже спустя три минуты хавбек Алекс Айуоби вывел «ирисок» вперёд.

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В середине второго тайма отличился форвард «волков» Рауль Хименес. Победу хозяевам принёс Ришарлисон, оформивший дубль на 80-й минуте.

«Эвертон», набрав 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (3) — 17-е.

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