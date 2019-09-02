Милан намерен подписать капитана Шахтера

Новости спорта:Милан рассматривает вариант с подписанием вингера Шахтера Тайсона.

Милан рассматривает вариант с подписанием вингера Шахтера Тайсона, информирует gianlucadimarzio.com.

По данным источника, россонери, несмотря на уже почти завершенную сделку по трансферу полузащитника Айнтрахта Анте Ребича, не исключают переход бразильца.

До завтрашнего дня Милан должен подготовить предложение по Тайсону, однако переговоры обещают быть нелегкими.

Ранее бразильца активно провожали в Рому, но Горняки отклонили предложение римлян, которых с нового сезона возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

В стартовавшем сезоне Тайсон принял участие в 5 матчах Шахтера, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи. Сегодня капитан Горняков не попал в заявку на игру против Олимпика.

Милан вчера одержал первую победу под руководством Марко Джампаоло, обыграв в матче второго тура чемпионата Италии Брешию (1:0). В следующем мате россонери сыграет на выезде против Вероны.