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Черноморец усилился экс-футболистом сборной Украины

Черноморец усилился экс-футболистом сборной Украины
08:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Черноморец

Новости спорта:Экс-нападающий сборной Украины Александр Ковпак попробует помочь одесситам вернуться в Премьер-лигу.

Александр Ковпак подписал контракт с Черноморцем, сообщил официальный сайт "моряков". Длительность сделки не разглашается.

Нападающий будет играть за Черноморец под номером 39.

Ранее в карьере Ковпака были ФК Черкассы, Таврия, Арсенал, Севастополь, Ворскла, Черкасский Днепр, ФК Полтава и Десна.

В сезоне-2008/09 Александр стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Также на его счету три матча за национальную сборную.

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Черноморец в шести турах Первой лиги трижды выиграл и столько же раз проиграл. В последнем на данный момент матче одесситы обыграли Прикарпатье 3:2. Следующий матч "моряки" проведут на выезде против Николаева в рамках Кубка Украины четвертого сентября.

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Сборная Украины, ФК Черноморец, Футбол, Новости футбола, Александр Ковпак.
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