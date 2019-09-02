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Руководство ПСЖ обратилось с просьбой к своим фанатам

Руководство ПСЖ обратилось с просьбой к своим фанатам
09:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:ПСЖ принимает меры по улучшению репутации Неймара.

Руководство ПСЖ принялся улучшать репутацию своего нападающего Неймара, который так и не перешел в Барселону этим летом.

Как сообщает Le Parisien, представители клуба встретились с лидерами фанатских организаций и обратились к ним с просьбой не оскорблять Неймара на матчах.

Руководители фанатов пообещали с безразличием отнестись к бразильцу и сконцентрироваться на поддержке команды.

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Отметим, что соглашение Неймара с ПСЖ рассчитано до 30 июня 2022 года. Бразилец перешел к парижанам летом 2017 года из Барселоны.

Проведя два сезона в стане французского клуба Неймар намеревался вернуться в каталонский клуб, однако все переговоры клубов не увенчались успехом.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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