Руководство ПСЖ обратилось с просьбой к своим фанатам

Новости спорта:ПСЖ принимает меры по улучшению репутации Неймара.

Руководство ПСЖ принялся улучшать репутацию своего нападающего Неймара, который так и не перешел в Барселону этим летом.

Как сообщает Le Parisien, представители клуба встретились с лидерами фанатских организаций и обратились к ним с просьбой не оскорблять Неймара на матчах.

Руководители фанатов пообещали с безразличием отнестись к бразильцу и сконцентрироваться на поддержке команды.

Отметим, что соглашение Неймара с ПСЖ рассчитано до 30 июня 2022 года. Бразилец перешел к парижанам летом 2017 года из Барселоны.

Проведя два сезона в стане французского клуба Неймар намеревался вернуться в каталонский клуб, однако все переговоры клубов не увенчались успехом.