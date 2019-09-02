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"Противно смотреть": Алиев - о смене тренера в Динамо

"Противно смотреть": Алиев - о смене тренера в Динамо
09:30 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Александр Алиев прокомментировал смену тренера в киевском клубе.

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев прокомментировал смену тренера в киевском клубе.

«Противно смотреть на игру «Динамо», не видно ничего. Все говорили, что Хацкевич виноват, а он ни в чем не виноват. Он свою работу выполнил полностью от А до Я. Он много сделал для поколения «Динамо», которое сейчас играет, он многим дал дорогу в большой футбол.

Я думаю, он хотел футболистов посильнее, чтобы клуб купил. Но президент рассказывает, что кризис, он пытается, но никто не хочет ехать, война. Но взять «Шахтер», футболисты же едут, играют, показывают, становятся чемпионами, выступают в Лиге чемпионов, причем неплохо. Здесь проблема не в тренере, пусть себе вопрос задаст президент. Почему он не может уговорить хороших футболистов.

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Знаю прекрасно, как было в наше время, когда все говорили, что Алиев и Милевский плохие, они гуляют, пьют. Согласен, я даже не скрываю, было. Но мы выходили на поле и играли, становились чемпионами, выступали в Лиге чемпионов, Лиге Европы.

Команда не показывает футбол во внутреннем чемпионате, не выходит в ЛЧ, играет вничью с «Олимпиком». У нас, когда было поражение, мы прятались, чтобы нас не увидел президент и болельщики, это было стыдно. А сейчас некоторые футболисты сыграли вничью и гуляют по ночам.

Вот на что пусть президент «Динамо» открывает глаза. А что может изменить Михайличенко? Он давно работает в клубе, давно знает всю кухню, все, что происходило и происходит в команде. Поставьте Зидана, Моуринью, ничего не поменяется.

«Шахтер» уже 5 лет не играет на своем стадионе, но три раза стал чемпионом Украины. Значит у них идет нормальная работа, они могут, президент живет клубом. А мы говорим, что «Динамо» народная команда. Да сейчас уже больше «Шахтер» знают».

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ФК Динамо (Киев), Александр Алиев, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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