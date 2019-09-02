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Рома нацелилась на экс-лидера Шахтера

Рома нацелилась на экс-лидера Шахтера
09:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Лидер сборной Армении Генрих Мхитарян может сменить Лондон на Рим.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян близок к переходу в Рому, сообщает Gianlucadimarzio.com. Канониры намерены арендовать игрока сборной Армении на один сезон с опцией выкупа.

Над переходом Мхитаряна работает спортивный директор Ромы Джанлука Петрачи. Напомним, что трансферное окно в Серии А закрывается сегодня, 2 сентября.

Ранее Рома была заинтересована в подписании полузащитника Шахтера Тайсона. Однако Горняки не приняли предложение римлян.

Милан намерен подписать капитана Шахтера

В нынешнем сезоне 30-летний Мхитарян провел 3 матча. В прошлом сезоне на счету полузащитника 39 поединков за Арсенал, 6 голов и 7 результативных передач.

Рома после двух сыгранных туров идет на 15-м месте в Серии А. Следующий матч команда Паулу Фонсеки проведет 15 сентября против Сассуоло.

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ФК Арсенал (Лондон), Генрих Мхитарян, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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