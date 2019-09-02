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Понедельник, 02.09.2019
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"Не вижу активности шахтеровских ботов": Рафаилов - о ничьей с Динамо

"Не вижу активности шахтеровских ботов": Рафаилов - о ничьей с Динамо
10:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сергей Рафаилов прокомментировал ничью луганчан в мачте 6-го тура Favbet Лиги против Динамо.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал ничью луганчан в мачте 6-го тура Favbet Лиги против Динамо (2:2). Функционер отметил, что не видит активности от болельщиков Шахтера в связи с таким результатом.

«Что-то не вижу активности шахтеровских ботов насчет фармов. А это, между прочим, 12-й матч за 37 дней, 12-й, Карл. И никакого нытья», — написал Рафаилов в Facebook.

Заря после 6-ти сыгранных туров идет на 3-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Десне по дополнительным показателям. От лидера Шахтера команда Виктора Скрипника отстает на 7 очков. В следующем туре 14 сентября Заря на выезде сыграет против Горняков.

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Динамо идет на 5-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги. Киевляне уступают Шахтеру 10 очков, но у бело-синих есть игра в запасе. Следующий матч команда Алексея Михайличенко проведет 15 сентября против Десны.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Сергей Рафаилов, Новости футбола.
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