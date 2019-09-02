Определен лучший тренер 6-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:Виктор Скрипник признан лучшим тренером 6-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Виктор Скрипник признан лучшим тренером 6-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ. Под его руководством Заря сыграла вничью с Динамо, отыгравшись с 0:2.

Скрипник возглавил Зарю в начале июня, сменив на посту главного тренера луганчан Юрия Вернидуба, и подписал с клубом контракт на 3 года.

Заря после 6-ти сыгранных туров идет на 3-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Десне по дополнительным показателям. От лидера Шахтера команда Скрипника отстает на 7 очков. В следующем туре 14 сентября Заря на выезде сыграет против Горняков.

Напомним, что на прошлой неделе Заря покинула розыгрыш Лиги Европы, уступив в плей-офф Эспаньолу (1:3, 2:2).