Коноплянка близок к возвращению в Украину

Новости спорта:Звездный украинский вингер может перейти в донецкий Шахтер.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка может перейти в Шахтер. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

«Коноплянка близок к Шахтеру», — написал Ди Марцио в Twitter.

Ранее спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер заявлял, что клуб больше не планирует совершать исходящие сделки и Коноплянка, вероятно, останется в Германии. Напомним, что трансферное окно в Бундеслиге закрывается 2 сентября.

Во время летнего трансферного окна к трансферу Евгений был близок турецкий Бешикташ, но сделка в итоге сорвалась. Позже были слухи об интересе со стороны Ромы и Сампдории.

В прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу Шальке, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за Кобальтовых. Контракт 29-летнего украинца с клубом истекает в июне 2020 года.

Отметим, что Шахтер может потерять полузащитника Тайсона. Бразильцем в последнее время интересуются Милан и Рома.

Шахтер продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Favbet Лиги. Горняки на 7 очков опережают Десну. В следующем матче 14 сентября команда Луиша Каштру сыграет против Зари.