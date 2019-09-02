Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

Икарди нашел себе новый звездный клуб: эпопея с уходом из Интера окончена?

Икарди нашел себе новый звездный клуб: эпопея с уходом из Интера окончена?
10:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«ПСЖ» может арендовать Икарди у «Интера» с правом выкупа контракта.

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во французском «ПСЖ». В настоящее время жена футболиста и ряд посредников ведут переговоры с итальянским клубом по этому поводу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Переговоры с «Интером» касаются аренды игрока с правом выкупа. Первичные условия по обычной аренде были отклонены», — написал Ди Марцио в «Твиттере».

Главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к 26-летнему аргентинцу проявляли «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Монако» и «Атлетико».

Интер придумал хитрый способ избавиться от Икарди

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Серия А, Мауро Икарди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри
02 "Противно смотреть": Алиев - о смене тренера в Динамо
03 Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
04 Милан намерен подписать капитана Шахтера
05 Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь