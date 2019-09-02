Аталанта Малиновского неожиданно проиграла Торино (Видео)

Новости спорта:Аталанта на своем поле неожиданно уступила Торино.

Аталанта, в которую этим летом перешел украинский полузащитник Руслан Малиновский, дома уступила Торино 2:3. Украинец вышел на поле на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.

Обзор матча Аталанта - Торино

Аталанта – Торино 2:3

Голы: Сапата, 38, 54 – Бонифаци, 24, Беренгер, 57, Иццо, 66

Аталанта: Голлини, Хатебур, Масьелло, Гимшити, Госенс (Арана, 79), Иличич, де Рон, Гомес (Малиновский, 67), Пашалич (Муриэль, 63), Толои, Сапата

Торино: Сиригу, Айна, Джиджи, Бонифаци, де Сильвестри, Ринкон, Мейте, Беренгер (Лаксальт, 83), Базелли (Лукич, 78), Иццо, Белотти

Предупреждения: Беренгер, Хатебур, де Рон.