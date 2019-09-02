Украинский форвард Довбык сменил команду в Дании

Новости спорта:Артем Довбык на правах аренды перешел в Сендерюске.

Украинский форвард Митьюлланда Артем Довбык на правах аренды перешел в Сендерюске, сообщает официальный сайт клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Руководство Митьюлланда решило отпустить украинца в аренду, чтобы он получал больше игрового времени. В нынешнем сезоне Довбык провел 4 матча за первую команду датчан.

Довбык перешел в Митьюлланд в январе 2018 года из Днепра. Большую часть минувшего сезона Артем не играл из-за травмы, украинец вернулся на поле в мае.

Митьюлланд после восьми сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Дании, Сендерюске идет на 8-й позиции.

В следующем туре 13 сентября Сендерюске сыграет против Хорсенс.