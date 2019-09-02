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Михайличенко признан лучшим в 6-м туре УПЛ

Михайличенко признан лучшим в 6-м туре УПЛ
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Официальный сайт Украинской Премьер-лиги объявила победителя в номинации лучший футболист шестого тура.

Защитник луганского футбольного клуба “Заря” Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 6 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Такое решение принял экспертный совет УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

“Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в наш экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура Favbet Лиги. По итогам голосования победу одержал защитник “Зари” Богдан Михайличенко. Он ощутимо опередил одноклубника Йоэля Абу Ханну, а также Марлоса и Жуниора Мораеса из “Шахтера”, - говорится в сообщении.

В экспертный совет вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев, Александр Денисов.

Напомним, 1 сентября на "Славутич-Арене" в Запорожье заключительный поединок шестого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги “Заря” - “Динамо” завершился со счетом 2:2. Футболисты луганской "Зари" сумели отыграть два мяча у киевского "Динамо" и сравнять счет.

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Авторами голов стали Артем Громов (42 минута) и Йоэль Абу Ханна (82) в составе "Зари"; Жерсон Родригеш (18) и Карлос Де Пена (36) - у "Динамо".

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ФК Заря, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Богдан Михайличенко.
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