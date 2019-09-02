Названа тройка финалистов в борьбе за награду "Игрок года ФИФА"

Новости спорта:Криштиану Роналду, Лионель Месси и Вирджил ван Дейк — претенденты на звание игрока года по версии ФИФА.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.

Звание «Игрок года ФИФА» — ежегодная награда, которая вручается с 1991 года. С 2010 по 2015 год лучшему футболисту года вручалась награда «Золотой мяч ФИФА», созданная в результате объединения наград «Игрок года ФИФА» и «Золотой мяч (France Football)».

В 2016 году ФИФА и французское издание прекратили сотрудничество, и награды за 2016 год снова начали вручаться раздельно.