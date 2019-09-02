Шахтер может подписать экс-звезду Ливерпуля

Новости спорта:Лазар Маркович может стать игроком донецкого Шахтера.

Как стало известно Football.ua, 25-летний серб Лазар Маркович может стать игроком донецкого Шахтера.

На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Представители игрока предложили услуги своего клиента чемпиону Украины.

Маркович является воспитанником белградского Партизана. В 2014-м, транзитом через Бенфику, правый вингер оказался в Ливерпуле. Однако в составе "красных" ему заиграть не удалось. В период с 2015-го серб получал игровую практику, находясь в арендах: Фенербахче, Спортинг Лиссабон, Халл Сити, Андерлехт.

В январе 2019-го соглашение Марковича с Ливерпулем подошло к концу и остаток сезона футболист доигрывал в Фулхэме, подписав контракт на полгода. В составе "дачников" игрок сыграл лишь один матча.