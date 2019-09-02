Тысячи фанатов в Стамбуле встретили новую суперзвезду Галатасарая (Фото, Видео)

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15:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Колумбийский форвард Радамель Фалькао перебрался из Монако в турецкий чемпионат.

«Галатасарай» в своём «твиттере» объявил о начале переговоров с «Монако» и форвардом монегасков Радамелем Фалькао об условиях возможного трансфера игрока.

«Начались официальные переговоры с Радамелем Фалькао и „Монако“ по трансферу футболиста в наш клуб», — сказано в заявлении стамбульского клуба.

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Ранее сообщалось, что Фалькао уже договорился с «Галатасараем» об условиях личного контракта. По информации СМИ, стороны готовы заключить соглашение на три сезона с зарплатой € 5 млн в год без учёта бонусов.

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Действующий контракт колумбийца с «Монако» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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ФК Галатасарай, Футбол, ФК Монако, Радамель Фалькао, Новости футбола.
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