Переход капитана Динамо в Бешикташ: названа причина срыва сделки

Новости спорта:Михаил Спиваковский озвучил причину провала перехода Сергея Сидорчука в Бешикташ.

Соведущий Youtube-проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский озвучил причину провала перехода полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорчука в аренду к турецкому "Бешикташу".

По его словам причиной стало то, что клубы банально не пришли к согласию.

Судя по всему, Сидорчук уже не перейдет в "Бешикташ". Хотя это могло и должно было случиться... По нашей информации, "Динамо" получило предложение от "Бешикташа" об аренде Сидорчука до конца года с правом выкупа.

"Динамо" сделало встречное предложение, откорректировав сумму компенсации. "Бешикташ" ответил отказом. Стороны не сошлись по цене.

Также Спиваковский вспомнил недавнее прощание Сидорчука с командой. "Я думал, это было сигналом, что на Сидорчука никто в клубе не рассчитывает. Но в матче с "Зарей" мы увидели, что Сергей – одна из опций на позицию опорного полузащитника", – добавил соведущий "ТаТоТаке".