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Переход капитана Динамо в Бешикташ: названа причина срыва сделки

Переход капитана Динамо в Бешикташ: названа причина срыва сделки
15:57 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Михаил Спиваковский озвучил причину провала перехода Сергея Сидорчука в Бешикташ.

Соведущий Youtube-проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский озвучил причину провала перехода полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорчука в аренду к турецкому "Бешикташу".

По его словам причиной стало то, что клубы банально не пришли к согласию.

Судя по всему, Сидорчук уже не перейдет в "Бешикташ". Хотя это могло и должно было случиться... По нашей информации, "Динамо" получило предложение от "Бешикташа" об аренде Сидорчука до конца года с правом выкупа.

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"Динамо" сделало встречное предложение, откорректировав сумму компенсации. "Бешикташ" ответил отказом. Стороны не сошлись по цене.

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Также Спиваковский вспомнил недавнее прощание Сидорчука с командой. "Я думал, это было сигналом, что на Сидорчука никто в клубе не рассчитывает. Но в матче с "Зарей" мы увидели, что Сергей – одна из опций на позицию опорного полузащитника", – добавил соведущий "ТаТоТаке".

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ФК Динамо (Киев), ФК Бешикташ, Футбол, Новости футбола, Сергей Сидорчук.
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