Переход капитана Шахтера в Милан не состоится

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек Шахтера Тайсон не перейдет в итальянский Милан.

Лидера "Шахтера" Тайсона в "Милане" не будет. Об этом информирует Football Italia, ссылаясь на Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб работал весь день, чтобы обеспечить трансфер бразильца, но "Шахтер" настоял на уплате всей суммы отступных - 30 миллионов евро. Платить такие деньги за 31-летнего футболиста в "Милане" отказались.

"Милан" все же рассчитывает подписать до конца дня одного атакующего футболиста. Главная кандидатура - игрок "Айнтрахта" Анте Ребич, который должен быть арендован на два года с правом выкупа.

Напомним, Тайсон пропустил матч с "Олимпиком", что связывали с возможностью перехода в другой клуб. Тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал это так: "На данный момент Тайсон пока еще является футболистом "Шахтера". Не заявлен, потому что были некоторые проблемы в течение недели".