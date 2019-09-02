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Ворскла внесла в заявку двух легионеров

Ворскла внесла в заявку двух легионеров
16:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:По всей видимости, это те игроки, которые находились на просмотре в клубе на прошлой неделе.

Ворскла дозаявила на сезон французского полузащитника Папе-Альюна Ндиайе и танзанийского нападающего Йохану Оскара Мкомала, сообщает официальный сайт Favbet Лиги.

Последним клубом 21-летнего Ндиайе была испанская Лорка Депортиво, а 19-летнего Мкомала — танзанийский Янг Африканс.

Недавно Ворскла сообщала о том, в расположении клуба находятся на просмотре несколько потенциальных новичков.

Летом полтавчане усилились двумя бывшими футболистами Динамо — защитником Зурабом Очигавой и нападающим Леоном Гладковским. Кроме того, полтавчане арендовали полузащитника Порту Луизао, подписали албанского форварда Рубина Хебая, а также защитника Владимира Баенко.

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Ворскла после шести сыгранных туров занимает седьмое место в чемпионате Украины с семью очками в активе. Следующий матч команда Виталия Косовского сыграет против Карпат во Львове 14 сентября.

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Чемпионат Украины, ФК Ворскла, УПЛ, Новости футбола.
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