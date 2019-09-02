Пресс-конференция Шевченко накануне матча Украины с Литвой: видео трансляция

Новости спорта:Представляем вашему вниманию онлайн видео-трансляцию пресс-конференции наставника сборной Украины Андрея Шевченко накануне матча против Литвы.

Национальная сборная Украины по футболу в понедельник, 2 сентября, проведет открытую тренировку в Киеве на НСК Олимпийский.

Перед тренировкой главный тренер команды Андрей Шевченко пообщается с представителями СМИ, ответив на вопросы о готовности сборной к следующей игре отбора на Евро-2020 против Литвы. Начало пресс-конференции в 17:00.

Напомним, следующий матч отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет на выезде, в Литве 7 сентября. В Вильнюс команда отправится за два дня до матча – 5 сентября. После отборочного поединка команда Шевченко отправится в Днепр, где 10 сентября проведет товарищескую игру с Нигерией.