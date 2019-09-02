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Денисов: Все матчи Динамо в Лиге Европы покажут каналы "Футбол"

Денисов: Все матчи Динамо в Лиге Европы покажут каналы "Футбол"
16:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ведущий программы Великий футбол – о показе матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов на телеканалах Футбол.

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов рассказал о трансляции матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов на телеканалах Футбол 1/Футбол 2.

«Показ всех матчей киевского Динамо в Лиге Европы, как выездных, так и домашних, принадлежит телеканалам Футбол благодаря тому, что мы выиграли тендер УЕФА и стали официальными телетрансляторами Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому все матчи Шахтера в Лиге Чемпионов и все матчи Динамо и Александрии в Лиге Европы вы сможете увидеть на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2», — сказал Денисов.

Матчи Динамо в квалификации Лиги чемпионов транслировались на телеканале 2+2, этот же канал транслирует домашние поединки киевлян и в Favbet Лиге.

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Динамо возьмет старт в Лиге Европы 19 сентября, когда дома будет принимать Мальме. Помимо клуба из Швеции, в одном квартете с киевлянами будут выступать датский Копенгаген и швейцарский Лугано.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Александр Денисов.
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