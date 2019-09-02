Гендиректор Шахтера: Трансфер Коноплянки не связан с вероятным уходом Тайсона

Новости спорта:Один из руководителей Шахтера Сергей Палкин прокомментировал трансферные слухи о возможном уходе Тайсона из клуба.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в эксклюзивном комментарии Football.ua рассказал о возможных трансферах горняков.

- Сергей Анатольевич, в СМИ активно обсуждают возможный приход в Шахтер Евгения Коноплянки и продажу Тайсона. Подписание Коноплянки и уход Тайсона — это связанные события? Тайсон уйдёт в связи с подписанием Коноплянки?

- Нет, эти события никак не связаны между собой. Тайсон сильнейший игрок, всем известны его возможности. Будь он на несколько лет моложе — он стоил бы все 150 млн евро. Сегодня мы оцениваем его трансфер в 30 млн евро. Если клубы готовы заплатить 30 млн — они могут его выкупить.

Напомним, ранее стало известно, что Милан отказался от приобретения капитана донецкого Шахтера Тайсона из-за финансовых запросов дончан.