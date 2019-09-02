Из Чернигова в Турцию: Десна проведет сборы возле Анкары

Новости спорта:Команда Рябоконя проведет три спарринга.

В ночь со второго на третье сентября Десна отправится на сбор в Турцию, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, команда заполнит паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных.

Десна будет готовиться к продолжению чемпионата недалеко от Анкары в городе Кизилкахамам. На сборе команда Александря Рябоконя проведет три контрольных матча. Восьмого сентября Десна сыграет против Анкарагюджю, еще с двумя соперниками ведутся переговоры.

Десна после шести сыгранных туров идет на втором месте в турнирной таблице Favbet Лиги. Команда Рябоконя уступает лидеру Шахтеру 7 очков.

Следующий официальный матч Десна проведет 15 сентября на выезде против Динамо.