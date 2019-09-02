Чемпион мира не смог уйти из Динамо из-за травмы

Новости спорта:В нынешнем сезоне молодой футболист не провел ни одного матча.

Защитник Динамо Денис Попов мог перейти на правах аренды в Сент-Трюйден, сообщает voetbalnieuws.be.

По информации ресурса, бельгийский клуб рассматривал вариант с переходом украинца, однако отказался от этой идеи из-за травмы игрока.

На днях стало известно, что Попов по причине травмы мышцы передней поверхности бедра пропустит около месяца. Ранее сообщалось, что 20-летний защитник тренируется по индивидуальной программе, из-за чего пропустил ряд матчей киевлян.

Попов травмировался 9 августа в матче первенства Украины U-21 против Шахтера. За основную команду киевлян защитник в этом сезоне еще не провел ни одного поединка.

Денис дебютировал в составе Динамо в УПЛ в прошлом сезоне. В составе молодежной сборной Украины на чемпионате мира U-20 Попов провел 6 матчей, в которых записал на свой счет 3 гола, чем помог команде дойти до финала и выиграть турнир.