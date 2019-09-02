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Группа Украины: сербы несут потери перед матчами с Португалией и Люксембургом

Группа Украины: сербы несут потери перед матчами с Португалией и Люксембургом
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сборная Сербии по футболу несет потери перед важными матчами отбора Евро-2020.

Футбольный хавбек испанского клуба "Хетафе" Неманья Максимович не сможет помочь сборной Сербии из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании против "Атлетика".

По этой причине наставник сербов Любиша Тумбакович решил вновь пригласить в ряды национальной команды на матчи с Португалией и Люксембургом Александара Катая из американского клуба "Чикаго Файр", сообщает Zbirna.com.

Катай ранее отыграл семь матчей за сборную Сербии, в том числе и последний против Литвы в Белграде (4:1).

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Положение команд в группе В Евро-2020 : Украина - 10 очков (после 4-х матчей), Люксембур 4 (4), Сербия - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (3).

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Сборная Сербии, Евро-2020, Новости футбола, Неманья Максимович.
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