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Официально: Олимпик возглавил Висенте Гомес

Официально: Олимпик возглавил Висенте Гомес
17:31 Сегодня Телеграф ФК Олимпик Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Клуб пригласил испанского специалиста Висенте Гомеса.

«Олимпик» объявил о назначении новым тренером испанца Висенте Гомеса, который до недавнего времени работал в «Динамо», однако покинул команду после увольнения Александра Хацкевича.

Гомес подписал трехлетний контракт.

«Олимпик» неудачно начал сезон с тренером Жулио Сезаром, который был уволен после четырех поражений кряду.

Висенте Гомес в июле 2014-го подписал годичный контракт с киевским «Динамо», став во главе команд U-19 и U-21. В дальнейшем работал ассистентом главного тренера в первой команде «Динамо» с Сергеем Ребровым и Раулем Рианчо до 2017-го года, когда коллектив возглавил Александр Хацкевич.

В сезоне 2019/2020 вернулся в «Динамо» на должность ассистента главного тренера, где и работал до недавнего времени.

Президент ФК «Олимпик» Владислав Гельзин:

«Мы вели переговоры с Висенте еще перед началом чемпионата и очень хотели пригласить его. Но на тот момент мы не понимали, получит ли наш клуб право играть в Премьер-лиге. А когда проблема с аттестатом решилась, Висенте уже был в «Динамо». Мы банально не успели… Сейчас же «звезды сошлись»: мы попрощались с Жулио Сезаром, поскольку команда не давала результат, а Висенте, в то же время, покинул «Динамо». Мы знаем его как отличного специалиста, который хорошо знаком с нашим чемпионатом. Гомес великолепно проявил себя при работе с Сергеем Ребровым в «Динамо», когда киевляне успешно выступили в Лиге чемпионов. Кроме того, мы получили много самых лестных отзывов о Висенте и его работе от наших нынешних сотрудников, которым довелось поработать с ним в киевском клубе».

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Главный тренер ФК «Олимпик» (Донецк) Висенте Гомес:

«Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить «Олимпик» и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня. Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами».

В четверг, 5 сентября, Владислав Гельзин представит Висенте Гомеса команде.В этот же день «олимпийцы» проведут первую тренировку под руководством нового наставника.

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ФК Олимпик, УПЛ, Новости футбола, Висенте Гомес, Владислав Гельзин.
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