СМИ: Селезнев возвращается в Турцию

Новости спорта:Сейчас украинец пребывает в статусе свободного агента.

Экс-нападающий Малаги Евгений Селезнев в ближайшее время должен перейти в Бурсаспор, информирует sabah.com.tr.

По данным источника, украинец уже прошел медосмотр и в течение дня клуб должен объявить о подписании с ним контракта.

В начале августа Селезнев расторг контракт с Малагой, а затем в турецких СМИ появилась информация о возможном переходе украинского форварда в Гезтепе.

Ранее экс-нападающий Шахтера и Днепра в чемпионате Турции выступал за Карабюкспор и Акхисар Беледиеспор, причем последних покинул из-за конфликта с главным тренером команды.

За полгода в Малаге Селезнев принял участие всего в 12 матчах (2 — в основе), забитыми мячами так и не отличился.

На данный момент Бурсаспор занимает четвертое место в чемпионате Турции после трех туров. Следующий матч зелено-белые проведут 15 сентября, когда дома будут принимать Османлыспор.