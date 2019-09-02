Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года
Месси vs Роналду или Ван Дейк: все номинанты ФИФА
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

Камбэк Зари в матче против Динамо: чудо-гол бисеклетой (Фото, Видео)

Смотрите фото (4)
Камбэк Зари в матче против Динамо: чудо-гол бисеклетой (Фото, Видео)
17:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

Новости спорта:Динамо упустило победу над луганской Зарей в шестом туре УПЛ.

Динамо упустило победу во втором поединке подряд под руководством Михайличенко.

Номинальные хозяева футболисты луганской "Зари" сумели отыграть два мяча у киевского "Динамо", сыграв вничью со счетом 2:2. 

Авторами голов стали Артем Громов (42 минута) и Йоэль Абу Ханна (82) в составе "Зари"; Жерсон Родригеш (18) и Карлос Де Пена (36) - в "Динамо".

Как Динамо упустило победу над Зарей: реакция Михайличенко (Видео)

Заря — Динамо 2:2

Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 — Родригес, 17, Де Пена, 36

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 90+1), Хомченовский — Громов (Кабаев, 75), Будковский.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Кадири, Гармаш (Сидорчук, 46) — Цыганков, Родригес, Де Пена (Караваев, 73).

Предупреждения: Михайличенко, Юрченко, Абу Ханна — Гармаш, Бурда, Цыганков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри
02 "Противно смотреть": Алиев - о смене тренера в Динамо
03 Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
04 Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
05 Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь