Камбэк Зари в матче против Динамо: чудо-гол бисеклетой (Фото, Видео)

Динамо упустило победу во втором поединке подряд под руководством Михайличенко.
Номинальные хозяева футболисты луганской "Зари" сумели отыграть два мяча у киевского "Динамо", сыграв вничью со счетом 2:2.
Авторами голов стали Артем Громов (42 минута) и Йоэль Абу Ханна (82) в составе "Зари"; Жерсон Родригеш (18) и Карлос Де Пена (36) - в "Динамо".
Заря — Динамо 2:2
Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 — Родригес, 17, Де Пена, 36
Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 90+1), Хомченовский — Громов (Кабаев, 75), Будковский.
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Кадири, Гармаш (Сидорчук, 46) — Цыганков, Родригес, Де Пена (Караваев, 73).
Предупреждения: Михайличенко, Юрченко, Абу Ханна — Гармаш, Бурда, Цыганков.