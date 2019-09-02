Форвард Интера отправился во Францию для завершения перехода в ПСЖ

Новости спорта:Аргентинский форвард Мауро Икарди в компании своей жены и агента Ванды Нары отправился в столицу Франции.

Нападающий "Интера" Мауро Икарди отправился в Париж, в надежде перейти в "ПСЖ". Как предполагает местная пресса, "Интер" отдаст игрока в аренду с возможностью выкупа в конце сезона. Икарди был замечен с женой и агентом Вандой Нара, садившимися в частный самолет.

Сообщается, что их пункт назначения - французская столица, где аргентинец пройдет медицинское обследование. По информации RMC Sport трансфер не предполагает опцион на покупку в конце сезона и будет обычной арендой.

С другой стороны, Sky Sport Italia и Gazzetta dello Sport сообщают, что у "ПСЖ" будет право покупки игрока за 70-75 миллионов евро. Кроме того, Икарди согласился продлить свой контракт с "Интером" до 2022 года, чтобы нерадзурри не потеряли его в качестве свободного агента.