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Баба и Челси заключили новое соглашение

Баба и Челси заключили новое соглашение
18:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ганский защитник Абдул Рахман Баба подписал новый контракт с Челси и перебрался в чемпионат Испании.

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с ганским защитником Абдулом Бабой.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2022 года. Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке».

Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга». Сумма трансфера составила € 20 млн. В прошлом сезоне 25-летний ганец выступал на правах аренды за «Шальке-04» и «Реймс». В чемпионате Германии футболист принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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За «Реймс» он сыграл 11 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки.

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ФК Челси, ФК Мальорка, Футбол, Новости футбола, Абдул Рахман Баба.
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