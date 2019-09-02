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Александрия объявила о подписании Тейшейры

Александрия объявила о подписании Тейшейры
18:42 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский полузащитник Жоау Тейшейра стал игроком футбольного клуба Александрия.

Футбольный клуб «Александрия» пополнился новым игроком. Контракт с клубом подписал француз Жоау Тиаго Алмейда Тейшейра (Жоау Тейшейра). Двадцатитрехлетний полузащитник по амплуа Жоау Тейшейра ранее выступал за румынский клуб «Политехника» (Яссы).

Цвета «Александрии» Жоау защищать под номером 57. Контракт с игроком рассчитан по 31 мая 2021 года.

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Напомним, что в пятницу в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Из четырех украинских команд до этой стадии турнира дошли двое - киевское "Динамо" и "Александрия". Соперниками "Александрии" по группе I жребий определил "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия) и "Сент-Этьен" (Франция). В плей-офф Лиги Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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Все по теме:

Чемпионат Украины, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Жоау Тейшейра.
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