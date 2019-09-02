Коноплянка пропустит тренировку сборной Украины: названа причина

Новости спорта:Полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка пропустит тренировку сборной Украины из-за возможного трансфера.

Андрей Шевченко рассказал, что Евгений Коноплянка, ожидается, пропустит тренировку национальной команды, чтобы завершить переход в другой клуб.

"Коноплянка? Надеюсь, трансфер его состоится. Очень важно для нас, чтобы он нашел команду и играл. Его, скорее всего, не будет сегодня на тренировке, он решает свои вопросы, у меня никакой информации нет. Надеюсь, все состоится как можно лучше для его карьеры", — сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Коноплянка может перейти в Шахтер.

Напомним, что этим летом интерес к Коноплянке приписывали целому ряду клубов, в частности – Фенербахче, Бешикташу, Сампдории и Роме.