Чемпион мира на трехкратного победителя ЛЧ: Реал и ПСЖ совершили грандиозный обмен игроками

Новости спорта:Костариканский голкипер Кейлор Навас перебрался в мадридский Реал, в обратном же направлении отправился Альфонс Ареола.

Кейлор Навас официально стал игроком французского "ПСЖ". Данную новость подтверждает пресс-служба чемпиона Франции.

Основные детали сделки пока остаются неизвестными. По данным ряда крупных СМИ, "ПСЖ" заплатил за опытного голкипера порядка 18 миллионов. Также в стан "Реала" отправился Альфонс Ареола, который один сезон поиграет в мадридской команде и вернется в родной клуб.

Кейлор перешел в мадридский "Реал" летом 2014 года. Он сразу стал основным вратарем команды, проведя в общей сложности 162 матча. Он выиграл с клубом 11 трофеев, среди которых три Лиги Чемпионов.